Доработать сайт на Joomla 3

Сайт на Joomla http://sartextile.com/

Необходимо сделать следующие изменения:

1. Кнопка уточнить цену была под каждой фотографией (товаром)

2. Чтобы в красном поле там где сейчас написано Каталог правее светилось Наше время ( и бралось с интернета дата и время Украины) и там же курс валют которую от руки можно было бы ставить.

3. футер на планшете налезает, проверить и сделать так чтобы ничего на мобильных устройствах не налезало.

4. Поменять фон сайта на тот что я дам.

5. после шапки сайта добавить слайдер.

6. Над шапкой добавить область куда написать контакты телефоны и адреса.

Возможно частичное выполнение работы с оговоренным бюджетом, жду предложений.