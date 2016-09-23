Верстка – блок доработок от 23.09.16

$100
HTML-версткаЗакрыт9 заявок244 просмотра
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Необходимо выполнить блок доработок 

1. переработка вёрстки главной страницы – 4 часа 

2. правки по вёрстке: новости общая – 1 час 

3. правки по вёрстке: новости подробная – 2 часа 

4. правки по вёрстке: фоторепортаж общая – 0,5 часа 

5. правки по вёрстке: фоторепортаж подробная – 0,5 часа 

6. правки по вёрстке: видео – 0,5 часа 

7. правки по вёрстке: внутреннее меню – 2 часа 

8. правки по вёрстке: продукция – 4 час 

9. правки по вёрстке: контакты – 2 час 

10. правки по вёрстке: вакансии – 1 час 

11. правки по вёрстке: библиотека – 2 час 

12. правки по вёрстке: сертификаты – 1 час 

Время на задачу: 20,5 часов (вместе с изучением). 

Стоимость 1 часа – 250р. 

Если Вас устраивают условия и сроки стучите пожалуйста в SKYPE (в профиле) – обсудим. 

ССЫЛКИ на выполненные работы ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

Ждем откликов. 

Спасибо за внимание!

7 лет назад
Artii
Артем 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
3 отзыва
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