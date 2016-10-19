Верстка макета

HTML-версткаЗавершен30 заявок995 просмотров
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Требуется сверстать сайт по следующему макету.

Огромная просьба, указывайте цену, хотя бы ориентировочную.

7 лет назад
lexxvlad
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
tory_kuzya
Виктория 
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 лет назад
$31
12 дней
Отличный исполнитель. Хотя макет был сложный, справилась, все замечания были устранены.
Сотрудничество было плодотворным. Четко поставленная цель, постоянная связь по Skype, оплата по безопасной сделке. Лояльный заказчик, обо всем можно договориться. Рекомендую!
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