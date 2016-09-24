Подправить сайт (дизайн,вёрстка) Wordpress

Приветствую, уважаемые Фрилансеры. И так, задание на сегодня - создать точную рабочую копию лендинга https://goo.gl/d2ema5 Landing page очень простой, поэтому бюджет минимален, надеюсь на понимание ;) Жду Ваших предложений!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТЗ тут https://docs.google.com/document/d/1BvRQLdcgzPgmTxDRxF-J_4k3reeXXt_NaHNi968eCw8/edit?usp=sharing
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