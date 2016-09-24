Нужна верстка интернет магазина

Итак, у нас есть дизайн, нужно сделать крутой параллакс, а также расставить все ссылки и все моменты. Сначала посмотрите вот это видео: https://youtu.be/oBgwBoF6J_wПотом посмотрите вот это видео https://www.youtube.com/watch?v=yvtPXmfTwykЗдесь psd + ТЗ в тексте http://yadi.sk/d/6C9Rw8O-twmXg