Создать шаблон красивого письма для email рассылки

HTML-версткаЗакрыт3 заявки181 просмотр
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   Добрый день!

Необходимо разработать дизайн и сверстать полностью функциональный шаблон письма для Email-рассылок под GetResponse. 

Есть примерный текст, нужны изображения, картинки для соответствующего обрамления.

7 лет назад
lady_larisa_1985
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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