Вёрстка главной страницы интернет-магазина

HTML-версткаЗакрыт7 заявок207 просмотров
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Здравствуйте!

Необходимо сделать frontend главной страницы интернет-магазина. Все материалы уже подготовлены к работе:

- задание;

- psd-макет;

- нарезанные изображения.

Обязательно использовать Bootstrap, чтобы потом была возможность сделать адаптивную вёрстку. Сейчас вёрстку надо сделать только такую, как в макете. Адаптивность не нужна.

Из скриптов там понадобятся бутстраповские, слайдер, поднятие экрана вверх и прилипание левого меню на уровне раздела (как в статье на Хабре реклама справа).

Срок: сегодня до 20 часов по МСК

Оплата: 2000р, 50% предоплаты

От Вас: пару примеров схожих работ с использованием bootstrap.

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Kamlyuk
Роман 
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
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