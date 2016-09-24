Вёрстка главной страницы интернет-магазина

Здравствуйте!

Необходимо сделать frontend главной страницы интернет-магазина. Все материалы уже подготовлены к работе:

- задание;

- psd-макет;

- нарезанные изображения.

Обязательно использовать Bootstrap, чтобы потом была возможность сделать адаптивную вёрстку. Сейчас вёрстку надо сделать только такую, как в макете. Адаптивность не нужна.

Из скриптов там понадобятся бутстраповские, слайдер, поднятие экрана вверх и прилипание левого меню на уровне раздела (как в статье на Хабре реклама справа).

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От Вас: пару примеров схожих работ с использованием bootstrap.