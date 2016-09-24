Вёрстка главной страницы интернет-магазина

Здравствуйте, уважаемые мастера кода. Нужно сверстать сайт в соответствии с макетом https://drive.google.com/drive/folders/0B-UIItfapLWiV1g4WmtTSWVJdjA?usp=sharing Пожелания к работе - Адаптивка - Максимально высокая скорость по https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ - Если вы разбираетесь в микроразметке и знаете. как её применить к работе - будет очень большим плюсом. Так же ...
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Здравствуйте!
Необходимо сделать frontend главной страницы интернет-магазина. Все материалы уже подготовлены к работе:
- задание;
- psd-макет;
- нарезанные изображения.
Обязательно использовать Bootstrap, чтобы потом была возможность сделать адаптивную вёрстку. Сейчас вёрстку надо сделать только такую, как в макете. Адаптивность не нужна.
Из скриптов там понадобятся бутстраповские, слайдер, поднятие экрана вверх и прилипание левого меню на уровне раздела (как в статье на Хабре реклама справа).
Срок: сегодня до 20 часов по МСК
Оплата: 2000р, 50% предоплаты
От Вас: пару примеров схожих работ с использованием bootstrap.
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