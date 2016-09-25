Требуется правильно для гугла сделать хлебные крошки (breadcrumbs)

На сайте нужно правильно установить хлебные крошки правильно для поисковика google

или мне обьяснить как это правильно сделать.

Сайт простой на простых html страницах.

Простой вариант таких крошек установлен, но работает почему то не верно.

Возможно ошибка в коде или в построении сами хлебных крошек.

Нужен человек который хорошо разбирается в этой теме. Оплата вебманями или яндекс деньгами.

Стучите сразу в ICQ или Skype.