loka707

Анатолий Макатов loka707

 
46 летМолдова/Кишинев
18 лет на фриланс-бирже
Был
6 дней назад
ICQ для связи 131692719 или skype poleveter7 или Telegram @poleveter

ICQ для связи 131692719 или skype poleveter7 или Telegram @poleveter

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Адаптировать страницу к мобильным телефонам и браузерам

    Здравствуйте. Есть одна небольшая страница html из которой нужно сверстать адаптированный дизайн html, в основном под мобильные телефоны и планшеты чтоб хорошо смотрелась. Оплата вебмани, яндекс деньги, на российскую карту или paypal.

    HTML
    HTML-верстка2 исполнителя
    Завершен
    7 месяцев назад

  • Написать небольшой текст для главной страницы сайта на английском

    Здравствуйте. Требуется написать небольшой текст для главной страницы сайта на английском языке. Обязательно нужно будет использовать слова дополнительно которые я предоставлю для улучшения сео. Размер текста нужен примерно 1500 символов.  Оплата вебмани, яндекс деньги или paypal.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Адаптировать страницу к мобильным телефонам и браузерам

    Здравствуйте. Есть небольшая страница html из которой нужно сверстать адаптированный дизайн html, в основном под мобильные телефоны и планшеты чтоб хорошо смотрелась. По возможности чтоб быстро и легко загружалась. Бюджет не больше 8 $ Оплата вебмани, яндекс деньги или ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Переделать страницу для адаптации к мобильным телефонам и браузерам

    Здравствуйте. Есть небольшая страница html из которой нужно сверстать адаптированный дизайн html, в основном под мобильные телефоны и планшеты чтоб хорошо смотрелась. По возможности чтоб быстро и легко загружалась. Бюджет не больше 10 $ Оплата вебмани яндекс деньги или ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Есть страница из которой нужно сверстать адаптированный дизайн

    Здравствуйте. Есть страница html из которой нужно сверстать адаптированный дизайн html, вырезать все ненужное, оставив только необходимые данные. По возможности чтоб быстро и легко загружалась. Оплата вебмани яндекс деньги или paypal.

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Простой скрипт для анонимного серфинга

    Требуется или готовый или написать простейший скрипт для анонимного серфинга, для установки на сайте. Общение только через ICQ или скайп. Контактные данные [url=https://www.weblancer.net/users/loka707/]ТУТ[/url]

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Перевод правил игры на английский

    Требуется перевод правил игры на английский. Примерно 5000 символов. Оплата вебмани или яндекс деньги. Общение только через ICQ или скайп. Контактные данные [url=https://www.weblancer.net/users/loka707/]ТУТ[/url]

    Переводы2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Требуется выкачать с сервера и переверстать дизайн сайта

    Требуется выкачать с сервера и переверстать дизайн сайта 8 Страниц на двух языках - всего 16 страниц. Для знающих верстку задание займет немного времени около 2-3 часов. Оплата вебманями или яндекс деньгами. Отдам предпочтение исполнителю с ICQ или Skype

    Дизайн сайта
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Требуется сверстать готовый дизайн сайта

    Требуется сверстать готовый дизайн сайта. 5 Страниц на двух языках - всего 10 страниц. Для знающих верстку задание займет немного времени. Дизайн страниц есть готовый. Нужно вставить фото и тексты, перелинковать страницы. Оплата вебманями или яндекс деньгами. Отдам предпочтение исполнителю ...

    Дизайн сайта
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Требуется правильно для гугла сделать хлебные крошки (breadcrumbs)

    На сайте нужно правильно установить хлебные крошки правильно для поисковика google  или мне обьяснить как это правильно сделать. Сайт простой на простых html страницах. Простой вариант таких крошек установлен, но работает почему то не верно. Возможно ошибка в коде ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Спарсить информацию с сайта

    Нужен человек который поможет спарсить информацию с 2 сайтов. На сайтах нужна информация имена людей, даты рождения, цитаты, фото. Отдам предпочтения претендентам с низкой ценой и с которыми смогу связаться через ICQ или скайп. Мои ICQ и Скайп ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Требуется описание 17 городов (рерайт)

    Требуется описание городов (17 штук). Можно взять описание на википедии и переделать в уникальное описание. На каждый город 1500 символов без пробелов. Сами города я дам. Уникальность от 90-95%, согласно Advego. Оплата вебмани или яндекс деньги. Можно ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Требуется исключить из текста на английском плохие слова.

    Здравствуйте. Ищу человека, который мог бы из английского текста убрать ненормированную лексику. Текст не очень большой и для хорошо владеющего английским человека это займет немного времени. Весь текст будет на одной странице примерно 10-20 тысяч ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Требуется спарсить информацию с сайта

    Здраствуйте. Нужен человек который поможет спарсить информацию с 2-3 сайтов. На сайтах имена людей, даты рождения, цитаты. От исполнителя только спарсить нужную информацию. Отдам предпочтения претендентам с низкой ценой и с которыми смогу связаться через ICQ или скайп. Мои ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Сделать копию рип сайта

    $7

    Ищу человека который сделает РИП несложного сайта. Сайт будет переноситься на другой сервер и нужна корректная копия. Копия достаточно чтоб была на html. Простые страницы без каких либо СМС, Кое что выкачано и я эту информацию предоставлю. Связаться со ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Требуется копия несложного сайта

    $9

    Ищу человека который сделает РИП несложного сайта. Сайт будет переноситься на другой сервер и нужна корректная копия. На сайте много языков. Нужно оставить только 4 языка. Я скажу какие. Примерно всего 25-30 страниц. Кое что выкачано и я эту ...

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется РИП несложного сайта

    Ищу человека который сделает РИП несложного сайта. Сайт будет переноситься на другой сервер и нужна корректная копия. Кое что выкачано разными закачками и я эту информацию предоставлю. Связаться со мной можно по ICQ - данные в моем профайле. Или ...

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Настройка по htaccess

    $10

    Требуется решить несколько проблем в настройке htaccess Задания не сложные и много времени не займут. От вас главное приличное знание .htaccess или возможность разобраться с настройками. Отдам предпочтение специалистам с ICQ Мой номер ICQ можно посмотреть в контактных данных.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Восстановить страниц сайта

    Требуется восстановить страници сайта. Большая часть информации в вебархиве. Если не знаете что такое вебархив я покажу как извлекать. Для верстальщика работа не сложная. Всего страниц 20-25 потребуется. Фактически поставить заглушки на ранее используемые страници. Оплата вебмани или яндекс ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Узнать какой файл подгружается из flash файла

    Я вам дам flash файл. Нужно узнать какой файл подгружается из flash файл и его место расположение. Мой номер ICQ можно посмотреть в профайле или запросить через личные сообщения. Оплачу вебманями или яндекс деньгами.

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    10 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Vitsep
Андрей 
36 летБеларусь
год в сервисе
Был
2 дня назад
$1
10 баллов
7 месяцев назад
Адаптировать страницу к мобильным телефонам и браузерам
Быстро обговорили условия работы. Всегда находился на связи, отвечал оперативно, если была необходимость в уточнении ТЗ.
Отлично справился со сложной задачей по верстке. Несколько человек перед этим отказалось из за сложности. Сделал быстро и качественно. Мои рекомендации.
Ответный отзыв
Racy_MD
Ольга 
32 годаМолдова
4 года в сервисе
Была
4 года назад
$3
10 баллов
4 года назад
Написать небольшой текст для главной страницы сайта на английском
Заказ был предоставлен как нужно, с внятным ТЗ. Рада сотрудничеству.
Быстро и качественно на английском языке Ольга помогла создать текст для главной страницы сайта. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Genia1234
36 летУкраина
4 года в сервисе
Был
5 дней назад
$3
10 баллов
4 года назад
Адаптировать страницу к мобильным телефонам и браузерам
Хороший заказчик. Всем рекомендую. Задача была поставлена адекватно и понятно. Замечания были в точку. Думаю будем и дальше сотрудничать.
Качественно и быстро переверстал страницу быстрее заявленного времени. Доработал мелочи по моей просьбе. Всегда на связи и хорошие цены. Рекомендую к сотрудничеству !!!
Ответный отзыв
nowa_mir
32 годаРоссия
4 года в сервисе
Была
4 года назад
$5
10 баллов
4 года назад
Переделать страницу для адаптации к мобильным телефонам и браузерам
С Вами приятно работать! Надеюсь посотрудничаем еще! Спасибо за оказанное доверие!
Второе задание по верстке было сложное, но Ирма справилась с ним. Рекомендую к сотрудничеству.
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nowa_mir
32 годаРоссия
4 года в сервисе
Была
4 года назад
$5
10 баллов
4 года назад
Есть страница из которой нужно сверстать адаптированный дизайн
Спасибо, что доверили мне это задание! было приятно с вами работать!
Задание было сделано быстро и качественно. Рекомендую к сотрудничеству.
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