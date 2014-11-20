Здравствуйте. Есть одна небольшая страница html из которой нужно сверстать адаптированный дизайн html, в основном под мобильные телефоны и планшеты чтоб хорошо смотрелась. Оплата вебмани, яндекс деньги, на российскую карту или paypal.
Анатолий Макатов loka707loka707
ICQ для связи 131692719 или skype poleveter7 или Telegram @poleveter
- HTML-верстка2 исполнителяЗавершен7 месяцев назад
Здравствуйте. Требуется написать небольшой текст для главной страницы сайта на английском языке. Обязательно нужно будет использовать слова дополнительно которые я предоставлю для улучшения сео. Размер текста нужен примерно 1500 символов. Оплата вебмани, яндекс деньги или paypal.Копирайтинг1 исполнительЗавершен4 года назад
Здравствуйте. Есть небольшая страница html из которой нужно сверстать адаптированный дизайн html, в основном под мобильные телефоны и планшеты чтоб хорошо смотрелась. По возможности чтоб быстро и легко загружалась. Бюджет не больше 8 $ Оплата вебмани, яндекс деньги или ...Завершен4 года назад
Здравствуйте. Есть небольшая страница html из которой нужно сверстать адаптированный дизайн html, в основном под мобильные телефоны и планшеты чтоб хорошо смотрелась. По возможности чтоб быстро и легко загружалась. Бюджет не больше 10 $ Оплата вебмани яндекс деньги или ...Завершен4 года назад
Здравствуйте. Есть страница html из которой нужно сверстать адаптированный дизайн html, вырезать все ненужное, оставив только необходимые данные. По возможности чтоб быстро и легко загружалась. Оплата вебмани яндекс деньги или paypal.Завершен4 года назад
Требуется или готовый или написать простейший скрипт для анонимного серфинга, для установки на сайте. Общение только через ICQ или скайп. Контактные данные [url=https://www.weblancer.net/users/loka707/]ТУТ[/url]Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется перевод правил игры на английский. Примерно 5000 символов. Оплата вебмани или яндекс деньги. Общение только через ICQ или скайп. Контактные данные [url=https://www.weblancer.net/users/loka707/]ТУТ[/url]Переводы2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Требуется выкачать с сервера и переверстать дизайн сайта 8 Страниц на двух языках - всего 16 страниц. Для знающих верстку задание займет немного времени около 2-3 часов. Оплата вебманями или яндекс деньгами. Отдам предпочтение исполнителю с ICQ или SkypeЗавершен7 лет назад
Требуется сверстать готовый дизайн сайта. 5 Страниц на двух языках - всего 10 страниц. Для знающих верстку задание займет немного времени. Дизайн страниц есть готовый. Нужно вставить фото и тексты, перелинковать страницы. Оплата вебманями или яндекс деньгами. Отдам предпочтение исполнителю ...Завершен7 лет назад
На сайте нужно правильно установить хлебные крошки правильно для поисковика google или мне обьяснить как это правильно сделать. Сайт простой на простых html страницах. Простой вариант таких крошек установлен, но работает почему то не верно. Возможно ошибка в коде ...Завершен7 лет назад
Нужен человек который поможет спарсить информацию с 2 сайтов. На сайтах нужна информация имена людей, даты рождения, цитаты, фото. Отдам предпочтения претендентам с низкой ценой и с которыми смогу связаться через ICQ или скайп. Мои ICQ и Скайп ...Завершен7 лет назад
Требуется описание городов (17 штук). Можно взять описание на википедии и переделать в уникальное описание. На каждый город 1500 символов без пробелов. Сами города я дам. Уникальность от 90-95%, согласно Advego. Оплата вебмани или яндекс деньги. Можно ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
Здравствуйте. Ищу человека, который мог бы из английского текста убрать ненормированную лексику. Текст не очень большой и для хорошо владеющего английским человека это займет немного времени. Весь текст будет на одной странице примерно 10-20 тысяч ...Переводы1 исполнительЗавершен8 лет назад
Здраствуйте. Нужен человек который поможет спарсить информацию с 2-3 сайтов. На сайтах имена людей, даты рождения, цитаты. От исполнителя только спарсить нужную информацию. Отдам предпочтения претендентам с низкой ценой и с которыми смогу связаться через ICQ или скайп. Мои ...Завершен8 лет назад
- $7
Ищу человека который сделает РИП несложного сайта. Сайт будет переноситься на другой сервер и нужна корректная копия. Копия достаточно чтоб была на html. Простые страницы без каких либо СМС, Кое что выкачано и я эту информацию предоставлю. Связаться со ...Завершен8 лет назад
- $9
Ищу человека который сделает РИП несложного сайта. Сайт будет переноситься на другой сервер и нужна корректная копия. На сайте много языков. Нужно оставить только 4 языка. Я скажу какие. Примерно всего 25-30 страниц. Кое что выкачано и я эту ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт9 лет назад
Ищу человека который сделает РИП несложного сайта. Сайт будет переноситься на другой сервер и нужна корректная копия. Кое что выкачано разными закачками и я эту информацию предоставлю. Связаться со мной можно по ICQ - данные в моем профайле. Или ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $10
Требуется решить несколько проблем в настройке htaccess Задания не сложные и много времени не займут. От вас главное приличное знание .htaccess или возможность разобраться с настройками. Отдам предпочтение специалистам с ICQ Мой номер ICQ можно посмотреть в контактных данных.Завершен9 лет назад
Требуется восстановить страници сайта. Большая часть информации в вебархиве. Если не знаете что такое вебархив я покажу как извлекать. Для верстальщика работа не сложная. Всего страниц 20-25 потребуется. Фактически поставить заглушки на ранее используемые страници. Оплата вебмани или яндекс ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Я вам дам flash файл. Нужно узнать какой файл подгружается из flash файл и его место расположение. Мой номер ICQ можно посмотреть в профайле или запросить через личные сообщения. Оплачу вебманями или яндекс деньгами.Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт10 лет назад