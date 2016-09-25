Изменения в верстке

Требуется изменить:

1. шрифт, который поддерживается любыми устройствами (для айфона подгружается максимально похожий другой шрифт, он не устраивает нас)

2. Блок адреса и режим работы сделать адаптивными, сейчас при просмотре с телефона этот блок наплывает на другой.

3. Создать несколько простых внутренних страниц (по аналогии со страницей Цены), где будет текстовка и фото. Странице следующие:

3.1. Ремонт компьютеров (будет фото и прайс по основным услугам по ремонтам компов)

3.2. Ремонт сотовых и планшетов (прайс по типовым ремонтам для телефонов)

3.3. Восстановление ПО (текстовка по услуге и прайс)

3.4. Страница Гарантии

3.5. Страница репутации (текстовка и ссылка на соц сети)

3.6. Страница сервиса (фото офиса и небольшая текстовка)

Еще раз повторюсь, страницы по аналогии со страницей Цены, ничего придумывать нового не нужно.

4. Разобраться с гугл картой внизу страницы (в вебвизоре у некоторых клиентов она не всегда отображается)