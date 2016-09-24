Сверстать лендинг без cms строго в срок

Здравствуйте, уважаемые мастера кода. Нужно сверстать сайт в соответствии с макетом https://drive.google.com/drive/folders/0B-UIItfapLWiV1g4WmtTSWVJdjA?usp=sharing Пожелания к работе - Адаптивка - Максимально высокая скорость по https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ - Если вы разбираетесь в микроразметке и знаете. как её применить к работе - будет очень большим плюсом. Так же ...
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Сверстать лендинг по ТЗ ( https://www.evernote.com/shard/s608/sh/a6161f84-80fe-4854-b446-8ec0ce52d0e9/878fb7bfc799b197) Обязательно уложиться в сроки 2-3 дня. Оставляйте заявку только тот кто уложится
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