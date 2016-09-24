Сверстать лендинг без cms строго в срок

$50
HTML-версткаЗакрыт11 заявок270 просмотров
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Сверстать лендинг по ТЗ ( https://www.evernote.com/shard/s608/sh/a6161f84-80fe-4854-b446-8ec0ce52d0e9/878fb7bfc799b197) Обязательно уложиться в сроки 2-3 дня. Оставляйте заявку только тот кто уложится

7 лет назад
Maestro8989
Евгений 
30 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
6 отзывов
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