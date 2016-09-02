Доработка шаблона

Добрый день!

Есть шаблон: http://preview.themeforest.net/item/altron-multipurpose-landing-page-template/full_screen_preview/17358661

1. В раздел "Цены" необходимо добавить карусель, состоящую из 3-х слайдов и добавить подменю: local seo- social media- other services. Как здесь: https://localfame.co.uk/packages/

2. В этом же разделе добавить всплывающие блоки при наведении на названия услуг. В примере это тоже есть

3. Прикрутить форму обратной связи при нажатии на СТА. В форму необходимо добавить поле "Сайт"

Жду предложения по срокам и стомости.

Спасибо