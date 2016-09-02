Доработка шаблона

HTML-версткаЗавершен4 заявки190 просмотров
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Добрый день!

Есть шаблон: http://preview.themeforest.net/item/altron-multipurpose-landing-page-template/full_screen_preview/17358661 

1. В раздел "Цены" необходимо добавить карусель, состоящую из 3-х слайдов и добавить подменю: local seo- social media- other services. Как здесь: https://localfame.co.uk/packages/

2. В этом же разделе добавить всплывающие блоки при наведении на названия услуг. В примере это тоже есть

3. Прикрутить форму обратной связи при нажатии на СТА. В форму необходимо добавить поле "Сайт"

Жду предложения по срокам и стомости.

Спасибо

7 лет назад
tatyana_marketer
Россия
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
31 отзыв(-2)
Выбранный исполнитель
antonerof
36 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$20
1 день
Рекомендую Антона как ответственного верстальщика. Необходимы была доработка шаблона на bootstrap. Антон все сделал в оговоренные сроки и отличного качества. И показал в коде что и как. Спасибо
Очень положительный заказчик! Четко поставленная задача, ясные сроки. Никаких дергания и прочего. Рекомендую :)
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