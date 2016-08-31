Верстка и Добавление cms движка

Добрый день!

Имеется верстка сайта-бутстрап (сайт визитка, с портфолио),По верстке надо немного доделать, подправить или добавить, Также требуется установить движок, можно или вордпресс или сделать самописную или на усмотрение, управление должно быть не сложное.

Сам сайт надо разместить на хостинг, конечно пока в закрытом виде.

Подробности в скайпе, пишите, отправлю в сообщении, тз также отправлю через скайп.