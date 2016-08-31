Верстка и Добавление cms движка

Есть уже сверстанный магазин. Нужно внести 2 новые доработки в ней, а именно: [b]Сделать форму поиска по сайту[/b] - https://gyazo.com/9ff2c9f8577e69a550f9d3752fd5c2fb - при вводе в поисковую строку текста он вводится черным цветом (изначально серый) при этом внизу плавно появляется форма ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Имеется верстка сайта-бутстрап (сайт визитка, с портфолио),По верстке надо немного доделать, подправить или добавить, Также требуется установить движок, можно или вордпресс или сделать самописную или на усмотрение, управление должно быть не сложное.
Сам сайт надо разместить на хостинг, конечно пока в закрытом виде.
Подробности в скайпе, пишите, отправлю в сообщении, тз также отправлю через скайп.
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