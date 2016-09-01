Небольшие доработки по верстке

Есть уже сверстанный магазин.

Нужно внести 2 новые доработки в ней, а именно:

Сделать форму поиска по сайту - https://gyazo.com/9ff2c9f8577e69a550f9d3752fd5c2fb

- при вводе в поисковую строку текста он вводится черным цветом (изначально серый) при этом внизу плавно появляется форма с найденными результатами

- ширина формы фиксирована, рассчитана на мобильные устройства, должна нормально вписаться в них.

- внутреннее описание товара https://gyazo.com/a33b4b9415a1e59bc608546de25a532c и "больше товаров" https://gyazo.com/b3a6ed9aa39360030543da9d3470803e уже сверстаны, то есть можно и нужно скопировать имеющийся код в новые классы.

Сравнение товаров - http://easycaptures.com/fs/uploaded/1044/9641051459.jpg

- должно показываться на всю ширину экрана без ограничений - сколько товаров выбрано, столько и показывается от края до края.

- сам блок с товаром - https://gyazo.com/eee6e856a463bcc314d26cde45a124cb уже сверстан полностью, то есть его достаточно просто скопировать целиком.

- точки переключения тоже сверстаны https://gyazo.com/321bdccfc61bc8c7e0088e523060294e

- а внешний вид для таблицы сравнения можно взять отсюда test8.vsemesta.net.

Макеты в PSD, пришлю ссылку на верстку, откуда можно взять нужные элементы для доработки.

Натяжка на движок НЕ требуется!

Требования к качественной верстке стандартны, если вы опытный верстальщик, то все это знаете, но на всякий случай:

- 100% соответствие макету (не до пикселя, но учесть все отступы, интервалы, шрифты, выравнивания, в целом нужно понять логику дизайнера).

- Кроссбраузерность (все современные браузеры).

- Максимальная надежность верстки при любых разумных изменениях, чтобы ничего не отваливалось, не выходило за пределы и т.п.

- Максимально задействовать CSS: заливки, бекграунды и т.п. где возможно - на css (за исключением элементов, которые в будущем могут редактироваться, например, иконки преимуществ на главной, круглые иконки меню - это просто png).

- Картинки должны быть вырезаны аккуратно и ужаты при сохранении до минимального размера без визуального потери качества.

- Все активные элементы должны реагировать на наведение, в макете это предусмотрено, что забыли - пишите, сообщу.

Если с кем раньше работал - плюс.

Схема работы: обсуждение заказа, выбор исполнителем, оплата по факту Яндекс.Деньги или Вебмани.

Ориентируюсь на 500-600 руб. плюс-минус, рассмотрю и ваши предложения, но выберу исполнителя по цене )

По всем вопросам обращайтесь, не стесняйтесь.