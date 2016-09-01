Небольшие доработки по верстке

Мы ищем исполнителя на работы по верстке в HTML5. [b] [/b] [b]Описание работы[/b] Необходимо сверстать в формате HTML5 слайды с медицинским контентом и анимацией для показа в специальной программе, частично для iPad, частично для Android. Примерный объем ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть уже сверстанный магазин.
Нужно внести 2 новые доработки в ней, а именно:
Сделать форму поиска по сайту - https://gyazo.com/9ff2c9f8577e69a550f9d3752fd5c2fb
- при вводе в поисковую строку текста он вводится черным цветом (изначально серый) при этом внизу плавно появляется форма с найденными результатами
- ширина формы фиксирована, рассчитана на мобильные устройства, должна нормально вписаться в них.
- внутреннее описание товара https://gyazo.com/a33b4b9415a1e59bc608546de25a532c и "больше товаров" https://gyazo.com/b3a6ed9aa39360030543da9d3470803e уже сверстаны, то есть можно и нужно скопировать имеющийся код в новые классы.
Сравнение товаров - http://easycaptures.com/fs/uploaded/1044/9641051459.jpg
- должно показываться на всю ширину экрана без ограничений - сколько товаров выбрано, столько и показывается от края до края.
- сам блок с товаром - https://gyazo.com/eee6e856a463bcc314d26cde45a124cb уже сверстан полностью, то есть его достаточно просто скопировать целиком.
- точки переключения тоже сверстаны https://gyazo.com/321bdccfc61bc8c7e0088e523060294e
- а внешний вид для таблицы сравнения можно взять отсюда test8.vsemesta.net.
Макеты в PSD, пришлю ссылку на верстку, откуда можно взять нужные элементы для доработки.
Натяжка на движок НЕ требуется!
Требования к качественной верстке стандартны, если вы опытный верстальщик, то все это знаете, но на всякий случай:
- 100% соответствие макету (не до пикселя, но учесть все отступы, интервалы, шрифты, выравнивания, в целом нужно понять логику дизайнера).
- Кроссбраузерность (все современные браузеры).
- Максимальная надежность верстки при любых разумных изменениях, чтобы ничего не отваливалось, не выходило за пределы и т.п.
- Максимально задействовать CSS: заливки, бекграунды и т.п. где возможно - на css (за исключением элементов, которые в будущем могут редактироваться, например, иконки преимуществ на главной, круглые иконки меню - это просто png).
- Картинки должны быть вырезаны аккуратно и ужаты при сохранении до минимального размера без визуального потери качества.
- Все активные элементы должны реагировать на наведение, в макете это предусмотрено, что забыли - пишите, сообщу.
Если с кем раньше работал - плюс.
Схема работы: обсуждение заказа, выбор исполнителем, оплата по факту Яндекс.Деньги или Вебмани.
Ориентируюсь на 500-600 руб. плюс-минус, рассмотрю и ваши предложения, но выберу исполнителя по цене )
По всем вопросам обращайтесь, не стесняйтесь.
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