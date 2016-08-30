Сделать навигацию м\у сверстанными страницами + карты, меню

Добрый день!

Есть готовая верстка страниц сайта, всего 17 уникальных страниц

Нужно настроить навигацию между страницами, чтобы работали все ссылки и осуществлялся переход в на нужные страницы сайта.

Ссылка на главную goo.gl/H8boVN

Структура сайта и описание куда должен происходить переход готова, отправлю выбранному кандидату.

Также, нужно добавить 2 выпадающих списка в верхнем меню при наведении на пункты Работы и О нас по аналогии с существующим из пункта Каталог.

На 3х страницах заменить заглушку на интерактивную карту.

Срок – 1 день.

Бюджет 1500 руб.