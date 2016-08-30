Собственно, нужно сверстать и натянуть на wordpress. Техническое задание и макеты прилагаю. Оплата по факту принятия на Вашем хостинге, после оплаты Вы отдаете сайт. В заявке прошу указывать сразу цену и сроки.
Сделать навигацию м\у сверстанными страницами + карты, меню
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Есть готовая верстка страниц сайта, всего 17 уникальных страниц
Нужно настроить навигацию между страницами, чтобы работали все ссылки и осуществлялся переход в на нужные страницы сайта.
Ссылка на главную goo.gl/H8boVN
Структура сайта и описание куда должен происходить переход готова, отправлю выбранному кандидату.
Также, нужно добавить 2 выпадающих списка в верхнем меню при наведении на пункты Работы и О нас по аналогии с существующим из пункта Каталог.
На 3х страницах заменить заглушку на интерактивную карту.
Срок – 1 день.
Бюджет 1500 руб.
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