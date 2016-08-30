Верстка/редизайн сайта на битрикс (в режиме a/b теста)

Есть работающий сайт - интернет магазин на Битрикс, а так же макеты редизайна псд. Нужно сверстать, но особенность в том, что верстка идет не с 0, а в режиме а/b теста, сразу на битриксе. Просьба подавать заявки специалистам, отлично знакомым с подобного типа работами, а так же располагающими временем для оперативной работы по проекту.