Сверстать одностраничник

Здравствуйте.

Ищу помошника верстальщика - вебдизайнер.

Даю работу регулярно - верстка посадочных страниц (мини лендинги) и настройка кодов ретаргетинга, интеграция к е-мейл сервису и т.п. задачи

Хочу на платформе joomla 3.6

Вот этот дизайн trening.agyga.org нужно натянуть на сайт.

Исходники предоставлю.

К работе нужно приступить 30 августа.

Срок исполнения до 24-00 31 августа.

Также на этот же домен нужно установить шаблон yootheme avant (шаблон есть) для блога. Это за доп оплату.

Также нужно сделать базовые настройки, установить некоторые модули - онлайн консультанта,

гугланалитику и яндексметрику, коды ретаргетинга...

Срок выполнения до 24-00 2 сентября.

Всю работу описывать не буду. По ходу дела обо всем узнаете.

Связь в мессенджерах - скайп или телеграм.

Предложения жду ТОЛЬКО от исполнителей с положительными отзывами

и опытом работы с джулой и версткой. Необходимы базовые знания в веб программировании.