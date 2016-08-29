Требуется Html/Css верстка макетов интернет-магазина.

HTML-версткаЗакрыт36 заявок373 просмотра
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Требуется Html/Css верстка макетов интернет-магазина.

Главная, страница каталога, карточка товара, корзина, типовая информационная страница.

Верстка нужна адаптивная.

Техзадание есть. 

Макеты вышлю подходящим кандидатам, для обсуждения.

HTMLCSS
7 лет назад
Oleksandra_21
28 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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