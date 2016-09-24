Oleksandra_21

Нужно сверстать html/css макеты сайта-каталога продукции. Исходники в кореле, по слоям. Объем работ: главная, страница категории, карточка товара, контакты. ТЗ и макеты вышлю по запросу для обсуждения
- HTML-верстка20 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется натяжка на Битрикс (интернет-магазин) Есть готовая html/css верстка. Требуется натяжка на 1C-Bitrix и настройка функционала. Техзадание готово. Макеты вышлю подходящим кандидатам, для обсуждения.Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется Html/Css верстка макетов интернет-магазина. Главная, страница каталога, карточка товара, корзина, типовая информационная страница. Верстка нужна адаптивная. Техзадание есть. Макеты вышлю подходящим кандидатам, для обсуждения.HTML-верстка36 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть Landing page (ссылку и ТЗ скину понравившимся кандидатам) нужно написать тексты в блоки. Тематика сайта - IT услуги ( а именно, разработка магазинов). Соответственно, исполнитель должен хорошо разбираться в сфере IT.Копирайтинг7 заявокЗакрыт9 лет назад