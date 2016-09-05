Нужно сверстать html/css макеты сайта-каталога продукции,исходники-cdr

HTML-версткаЗакрыт20 заявок207 просмотров
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Нужно сверстать html/css макеты сайта-каталога продукции. 

Исходники в кореле, по слоям.

Объем работ: главная, страница категории, карточка товара, контакты.

ТЗ и макеты вышлю по запросу для обсуждения

HTMLCSS
7 лет назад
Oleksandra_21
28 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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