Верстка двух блоков

Добрый день!

Есть макеты частей страниц сайта

Есть тестовый сайт, на котором надо сделать верстку этих частей

Шаблон стоит адаптивный, верстка этих частей должна быть тоже адаптивной

Страница 1: http://credmy.ru/altajskij-kraj/barnaul/kredit

Страница 2: http://credmy.ru/kredit-v-sovkombanke

На первой странице предложения идут друг за другом по вертикали, нужно сделать адаптив по горизонтали, чтобы влазили 3 предложения в ширину, но при маленьком разрешении шли по вертикале друг за другом