Верстка главной страницы сайта и натяжка на ВП или Modx

Классный заказчик. Четко ставит задачи. Легко общаться. Во время платит. Если попадается что-то спорное, то все обсуждаем вместе и приходим к решению, которое мне легче делать. Правую руку отдал бы за то, чтобы у меня все заказчики были такие =)))) Рекомендую.