Верстка главной страницы сайта и натяжка на ВП или Modx

HTML-версткаЗавершен20 заявок220 просмотров
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MODX
7 лет назад
vinart
30 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
pandaguy
31 годУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$30
2 дня
Работа выполнена качественно, хорошая верстка и адаптация. Артём сделал очень удобный сайт, результатом доволен, продолжаем сотрудничество! Советую всем!
Классный заказчик. Четко ставит задачи. Легко общаться. Во время платит. Если попадается что-то спорное, то все обсуждаем вместе и приходим к решению, которое мне легче делать. Правую руку отдал бы за то, чтобы у меня все заказчики были такие =)))) Рекомендую.
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