Верстка главной страницы сайта и натяжка на ВП или Modx

Как решить проблему с размещением двух html5-баннеров на одной странице, чтобы их коды не конфликтовали?
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