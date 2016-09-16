Верстка трех макетов

$46
HTML-версткаЗавершен14 заявок408 просмотров
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Требуется качественно сверстать три макета. Готовые макеты в psd в наличии. Картинки макетов отправлю в личку.

Бюджет по 1000 рублей за страницу.

Сроки - 2 дня, начать нужно сегодня. Оплата по факту готовности, но примерно через неделю. Если общие условия вам подходят, оставляйте заявки, скину картинки в личку.

Отзывы по моей оплате: https://www.weblancer.net/users/H2O2/reviews/

7 лет назад
H2O2
Иван 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
VasylZhd
37 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$46
3 дня
Требовалась верстка макетов. Василий сделал всё на отлично. Честно говоря, за весь свой опыт работы впервые вижу настолько ответственного специалиста. По качеству и уровню вопросов так же не возникло. Все было сделано на уровне. Мои рекомендации.
Иван дал понятное ТЗ, чётко поставил задачу, при этом всегда был на связи для уточнений. Оплату произвёл вовремя по договорённости. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Всем очень рекомендую!