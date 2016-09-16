Верстка трех макетов

Адаптивно сверстать небольшой ленд, бюджет 1500р.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется качественно сверстать три макета. Готовые макеты в psd в наличии. Картинки макетов отправлю в личку.
Бюджет по 1000 рублей за страницу.
Сроки - 2 дня, начать нужно сегодня. Оплата по факту готовности, но примерно через неделю. Если общие условия вам подходят, оставляйте заявки, скину картинки в личку.
Отзывы по моей оплате: https://www.weblancer.net/users/H2O2/reviews/
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