VasylZhd

Василий Жданкин VasylZhd

 
37 летУкраина/Харьков
8 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Веб разработка. JS (React.js, jQuery, native JS), PHP (Laravel, native PHP), Markup

Проекты:

Question Bank Manager.

Платформа для хранения и импорта / экспорта вопросов с целью дальнешего использования в образовательных целях.

Выступал в роли фронтенд разработчика: React.js + Redux

NDA

Платформа для трекинга прогулок с домашними животными.

Выступал в роли фронтенд разработчика: React.js + Redux

NDA

Платформа для просмотра физических упражнений (удаленные тренировки)

Выступал в роли бекенд и фронтенд разработчика: Laravel 5.4, jQuery

PHPJavascriptLaraveljQueryReact.jsRedux
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
недостаточно отзывов
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
evafox27
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Мобильная адаптация шаблона ВП
Не первый раз обращаюсь к Василию. Все сделано в срок, все пожелания учтены, цена приемлемая. Исполнителя рекомендую.
Евгения хороший заказчик, предоставила понятное ТЗ, всегда была на связи, осуществила оплату без каких-либо задержек. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
Kurilshik
40 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Требуется верстка портала
Всё супер, очень понравилось работать, заказал еще один проект!
+ !
Ответный отзыв
H2O2
Иван 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$40
10 баллов
7 лет назад
Верстка трех макетов
Сотрудничество с Василием снова себя оправдало. Все сделано на достойном уровне с ответственным подходом к делу. Работаем дальше.
С Иван сотрудничаю не в первый раз. Как всегда всё на высоком уровне, вовремя. Всем рекомендую! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
lesssley
42 годаРоссия
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Вёрстка блоков для страницы
Задание выполнено оперативно и качественно, для мелких правок Василий постоянно на связи. От себя предложил небольшую оптимизацию вёрстки, о которой мы сами не подумали. Очень ценный сотрудник, будем обращаться ещё!
Любовь дала понятное ТЗ, быстро давала обратную связь на уточнения, оплату провела вовремя! Всем рекомендую! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с ней!
Ответный отзыв
smartwebstudio
Юрий 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$35
10 баллов
7 лет назад
HTML верстка трех форм
Все было выполнено отлично. Надежный исполнитель
Юрию огромное спасибо! Дал понятное ТЗ. Все время был на связи даже в позднее время суток. При необходимости давал обратную связь. Очень приятно работать. Всем рекомендую!
Ответный отзыв