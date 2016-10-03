Василий Жданкин VasylZhdVasylZhd
37 летУкраина/Харьков
8 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Веб разработка. JS (React.js, jQuery, native JS), PHP (Laravel, native PHP), Markup
Проекты:
Question Bank Manager.
Платформа для хранения и импорта / экспорта вопросов с целью дальнешего использования в образовательных целях.
Выступал в роли фронтенд разработчика: React.js + Redux
NDA
Платформа для трекинга прогулок с домашними животными.
Выступал в роли фронтенд разработчика: React.js + Redux
NDA
Платформа для просмотра физических упражнений (удаленные тренировки)
Выступал в роли бекенд и фронтенд разработчика: Laravel 5.4, jQuery
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
—
недостаточно отзывов
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Портфолио
- Верстка html письма DeFANS297 просмотров
- Верстка html письма MugDuo254 просмотра
- Верстка html письма Fishing Trading290 просмотров
- Верстка html письма Прима Информ295 просмотров
- Верстка html письма medianaft.ru267 просмотров
- Верстка html письма Полис196 просмотров
- Верстка лендинга byratino.of.by с скриптами177 просмотров
- Верстка лендинга aka-m.of.by с написанием скриптов227 просмотров
- Avent195 просмотров
- ASA177 просмотров
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
7 лет назад
Не первый раз обращаюсь к Василию. Все сделано в срок, все пожелания учтены, цена приемлемая. Исполнителя рекомендую.
Ответный отзыв
Евгения хороший заказчик, предоставила понятное ТЗ, всегда была на связи, осуществила оплату без каких-либо задержек. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
$100
10 баллов
7 лет назад
Всё супер, очень понравилось работать, заказал еще один проект!
$40
10 баллов
7 лет назад
Сотрудничество с Василием снова себя оправдало. Все сделано на достойном уровне с ответственным подходом к делу. Работаем дальше.
Ответный отзыв
С Иван сотрудничаю не в первый раз. Как всегда всё на высоком уровне, вовремя. Всем рекомендую! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$15
10 баллов
7 лет назад
Задание выполнено оперативно и качественно, для мелких правок Василий постоянно на связи. От себя предложил небольшую оптимизацию вёрстки, о которой мы сами не подумали. Очень ценный сотрудник, будем обращаться ещё!
Ответный отзыв
Любовь дала понятное ТЗ, быстро давала обратную связь на уточнения, оплату провела вовремя! Всем рекомендую! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с ней!
$35
10 баллов
7 лет назад
Все было выполнено отлично. Надежный исполнитель
Ответный отзыв
Юрию огромное спасибо! Дал понятное ТЗ. Все время был на связи даже в позднее время суток. При необходимости давал обратную связь. Очень приятно работать. Всем рекомендую!