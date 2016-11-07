Требуется верстка портала

- бутстрап 3

- адаптив (основное разрешение в макете, далее уменьшение через сжатие основной колонки, доп.макетов нет, так как сжимается без проблем, нет широких элементов).

- поля и выпадающие списки необходимо сделать рабочим решением на jquery, чтобы одинаково смотрелось во всех браузерах (см. макет главной страницы).

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