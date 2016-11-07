Требуется верстка портала

HTML-версткаЗавершен12 заявок313 просмотров
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- бутстрап 3

- адаптив (основное разрешение в макете, далее уменьшение через сжатие основной колонки, доп.макетов нет, так как сжимается без проблем, нет широких элементов).

- поля и выпадающие списки необходимо сделать рабочим решением на jquery, чтобы одинаково смотрелось во всех браузерах (см. макет главной страницы).

Просьба указать цену и срок.

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7 лет назад
Kurilshik
39 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
2 дня назад
Выбранный исполнитель
VasylZhd
37 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$100
7 дней
Всё супер, очень понравилось работать, заказал еще один проект!
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