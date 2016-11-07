Требуется верстка портала

Чисто html/cssверстка. Страницы которые нужно сверстать: - главная, каталог, страница с товаром, доставка, контакты.Для оценки, прикрепил часть прототипа. Жду Ваших предложений.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
- бутстрап 3
- адаптив (основное разрешение в макете, далее уменьшение через сжатие основной колонки, доп.макетов нет, так как сжимается без проблем, нет широких элементов).
- поля и выпадающие списки необходимо сделать рабочим решением на jquery, чтобы одинаково смотрелось во всех браузерах (см. макет главной страницы).
Просьба указать цену и срок.
Просьба одну ссылку на одну вашу хорошую работу по верстке
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