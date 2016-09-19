Cделать точную копию веб-сайта

HTML-версткаЗакрыт17 заявок293 просмотра
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Необходимо сделать точную копию веб-сайта https://www.leadingproperties.com/ru .

Хостинг, домен и прочие вещи предоставляются.

 

Укажите тарифы и сроки выполнения задания.

7 лет назад
gecofim
44 годаШвейцария
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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