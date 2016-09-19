Cделать точную копию веб-сайта

Есть лендинг, верстка - машинная и кривая. Сейчас сайт долго грузится, нужно сделать, чтобы грузился быстро. Вобщем нужно переверстать, чтобы был хороший чистый человеческий код, и чтобы по этому отчету показатели были бы близки к ...
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Необходимо сделать точную копию веб-сайта https://www.leadingproperties.com/ru .
Хостинг, домен и прочие вещи предоставляются.
Укажите тарифы и сроки выполнения задания.
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