Нужно сделать универсальный и не сложный для настройки парсер товаров с сайтов интернет-магазинов ( для начала нужно будет парсить товары с сайта http://www.archiproducts.com/ , позже с других), с импортом товаров на наш сайт http://archishop.ch/ (на OpenCart ...