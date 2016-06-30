gecofim

Александр Орёл gecofim

 
45 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Доработать сайт на OpenCart 2

    Необходимо доработать мультиязычность и отображение страниц категорий и товаров на сайте http://www.archishop.ch/ (OpenCart 2.2.0.0 шаблон MaxShop quickstarter).   Настроить корректный вывод товаров на главную страницу, отображение страниц категорий и товара на всех ...

    Opencart
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Парсер товаров на OpenCart 2.2.0.0

    Нужно сделать универсальный и не сложный для настройки парсер товаров с сайтов интернет-магазинов ( для начала нужно будет парсить товары с сайта http://www.archiproducts.com/ , позже с других), с импортом товаров на наш сайт http://archishop.ch/ (на OpenCart ...

    Opencart
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Модуль импорта товаров на Wordpress, OpenCart

    Необходимо создать модуль импорта всех товаров по категориям с фронтенда сайта http://www.archiproducts.com/ (доступа к админке и БД нет) на наш будущий сайт (рекламного характера) на Wordpress. На странице с выводимым товаром должны будут размещаться рекламные ...

    OpencartWordPress
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • XML импорт объектов недвижимости c interhome.ru на сайт на Wordpress

    Необходимо интегрировать объекты недвижимости с сайта Interhome.ru (около 10 000 объектов) на сайт http://gecofim.swiss/ru/ с возможностью последующего редактирования объектов, перевода на другие языки сайта, проверки и обновления статуса бронирования (диапазона дат) и новых объектов, ...

    WordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Cделать точную копию веб-сайта

    Необходимо сделать точную копию веб-сайта https://www.leadingproperties.com/ru . Хостинг, домен и прочие вещи предоставляются.   Укажите тарифы и сроки выполнения задания.

    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработать фильтр быстрого поиска

    Необходимо доработать фильтр быстрого поиска на странице http://gecofim.swiss/index.php/iproperty?view=advsearch . Сделать его дизайн и функциональность полностью как на сайте http://www.everlake.ch/acheter/.   Укажите свои тарифы и сроки выполнения задач.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработка сайта агентства недвижимости на Joomla + Iproperty

    Сайт http://gecofim.swiss нуждается в мелкой доработке. Необходимо решить следующие проблемы: 1. На главной странице на карте при нажатии на маркеры открывается окно с фотографией и ссылкой на объект недвижимости, если на них ...

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Устранить ошибку отображения карт на сайте

    На сайте  http://gecofim.swiss/ перестали отображаться карты. При этом карта отображается только в первую секунду загрузки страницы и сразу пропадает.   Сообщение об ошибке указывает на отсутствие API ключ Google Карт, но для ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад