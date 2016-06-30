Необходимо доработать мультиязычность и отображение страниц категорий и товаров на сайте http://www.archishop.ch/ (OpenCart 2.2.0.0 шаблон MaxShop quickstarter). Настроить корректный вывод товаров на главную страницу, отображение страниц категорий и товара на всех ...
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно сделать универсальный и не сложный для настройки парсер товаров с сайтов интернет-магазинов ( для начала нужно будет парсить товары с сайта http://www.archiproducts.com/ , позже с других), с импортом товаров на наш сайт http://archishop.ch/ (на OpenCart ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо создать модуль импорта всех товаров по категориям с фронтенда сайта http://www.archiproducts.com/ (доступа к админке и БД нет) на наш будущий сайт (рекламного характера) на Wordpress. На странице с выводимым товаром должны будут размещаться рекламные ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо интегрировать объекты недвижимости с сайта Interhome.ru (около 10 000 объектов) на сайт http://gecofim.swiss/ru/ с возможностью последующего редактирования объектов, перевода на другие языки сайта, проверки и обновления статуса бронирования (диапазона дат) и новых объектов, ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо сделать точную копию веб-сайта https://www.leadingproperties.com/ru . Хостинг, домен и прочие вещи предоставляются. Укажите тарифы и сроки выполнения задания.HTML-верстка17 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо доработать фильтр быстрого поиска на странице http://gecofim.swiss/index.php/iproperty?view=advsearch . Сделать его дизайн и функциональность полностью как на сайте http://www.everlake.ch/acheter/. Укажите свои тарифы и сроки выполнения задач.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Сайт http://gecofim.swiss нуждается в мелкой доработке. Необходимо решить следующие проблемы: 1. На главной странице на карте при нажатии на маркеры открывается окно с фотографией и ссылкой на объект недвижимости, если на них ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
На сайте http://gecofim.swiss/ перестали отображаться карты. При этом карта отображается только в первую секунду загрузки страницы и сразу пропадает. Сообщение об ошибке указывает на отсутствие API ключ Google Карт, но для ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт9 лет назад