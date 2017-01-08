Модуль импорта товаров на Wordpress, OpenCart

Необходимо создать модуль импорта всех товаров по категориям с фронтенда сайта http://www.archiproducts.com/ (доступа к админке и БД нет) на наш будущий сайт (рекламного характера) на Wordpress. На странице с выводимым товаром должны будут размещаться рекламные блоки.

В будущем станет доступен второй проект, в котором потребуется создать модуль импорта с синхронизацией товаров c нескольких разных сайтов на наш сайт интернет-магазин на OpenCart.

Укажите ваши тарифы и сроки по первому проекту, skype для связи с вами, сможете ли вы выполнить оба проекта.