Модуль импорта товаров на Wordpress, OpenCart

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки136 просмотров

Необходимо создать модуль импорта всех товаров по категориям с фронтенда сайта http://www.archiproducts.com/ (доступа к админке и БД нет) на наш будущий сайт (рекламного характера) на Wordpress. На странице с выводимым товаром должны будут размещаться рекламные блоки.

 

В будущем станет доступен второй проект, в котором потребуется создать модуль импорта с синхронизацией товаров c нескольких разных сайтов на наш сайт интернет-магазин на OpenCart.

 

Укажите ваши тарифы и сроки по первому проекту,  skype для связи с вами, сможете ли вы выполнить оба проекта.

 

OpencartWordPress
8 лет назад
gecofim
45 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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