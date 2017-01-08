Помощь в установке сайта на Joombla и его редактирование

Задание такое. Нужно полностью сделать функционирующий интернет магазин по шаблону

Я Вам даю шаблон сайта(платный), например про одежду, Вам нужно будет переделать под другую тематику. Ну или предоставлю на выбор 5 шаблонов и из них уже вместе выберем. Вставить картинки, сделать все в тон. Ну ещё всякие мелочи, типа преимуществ и тд. Тексты я предоставлю.

Плюс нужно будет установить его на хостинг + домен и сделать так чтобы сайт начал полностью функционировать, тк сам в этом не разбираюсь и если будут недочеты в работе сайта или скриптов, по возможности устранить их

+ руссификация админки и самого сайта