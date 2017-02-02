Создание формы-анкеты и ввывод этих данных на сайте(wordpress)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен7 заявок132 просмотра

Нужно создать форму-анкету, после отправки формы нам нужно передавать данные с формы помимо БД на наш URL.

Так же осуществить вывод данных из БД с заполненных форм

WordPress
8 лет назад
slavikren
Вячеслав 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

rudnin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад
$15
1 день
Всем Рекомендую Рустама. Добросовестный и компетентный профессионал, хороший специалист своего дела!
спасибо за сотрудничество с оплатой проблем не было, четкое тех. задание всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

rudnin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад