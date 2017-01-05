Настроить выгрузку и подключить маркет на OpenCart

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок123 просмотра

Интернет магазин на OpenCart

1. Настроить выгрузку по остаткам товара из файлов

2. Подключить яндекс.маркет

Opencart
8 лет назад
gwogo
Роман 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров