Доработать шаблон на Joomla

$170
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок143 просмотра

Доработать шаблон на Joomla

- добавить слайдшоу

 - сделать меню

 - и другие мелочи

Joomla
8 лет назад
karpov226
Андрей 
46 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров