Здравствуйте уважаемые... Что мне нужно ? 1.Ускорить сайт на Магенто (cms) движке очень долго грузиться сайт и переходы нужен хотя бы 2-3 сек. 2. Доработать на сайте некоторые вещи.Примеру: ( нужен добавить ...
Миграция сайта с Adobe Muse на Wordpress
Введение
О компании
Наша компания организует Джип - туры и корпоративы на джипах в Подмосковье.Нашли клиенты - физические и юридические лица, которые хотят весело провести время и получить положительные эмоции.
О сайте
Наш сайт нужен для представления компании, повышения её рейтинга и привлечения клиентов.
Ссылка - http://4x4trip.ru
Цели и задачи
Цель сайта состоит в привлечении максимального числа клиентов.
Техническое задание
Имеется сайт, созданный в AdobeMuse, необходимо перенести / создать аналогичный на Wordpress.
Критическое требование: при выполнении проекта соблюдать принципы кроссбраузерности, адаптивности и писать чистый, валидный код.
1. Сверстать шаблон для Wordpress с соответствующим дизайном, как на родительском сайте.
При обнаружении ошибок, косяков на родительском сайте - согласовывать и исправлять, старые баги не переносить.
1.1. Создать кроссбраузерный адаптивный дизайн, корректно отображающийся на всех устройствах. Горизонтальная прокрутка не должна быть ни в одной из версий сайта, ни в одном браузере. Использовать современные технологии - HTML5, CSS3.
1.2. Шаблон должен быть настраиваемым — то есть должна быть возможность выбрать свой логотип, свой фон/цвет фона, свой цвет меню, свой цвет фона шапки;
1.3. Код должен быть структурирован — теги грамотно вложены один в другой и за счет отступов должна прослеживаться структура;
1.4. Сделать плавную прокрутку.
2. Перенести имеющиеся данные с родительского сайта в Wordpress, а именно:
2.1.1. Тексты;
2.1.2. Картинки;
2.1.3. Меню;
2.2. Формы обратной связи и отзывы;
2.3. Фотогалереи;
2.4. Видео;
2.5. Оплата на сайте;
2.6. Привязки к соц. сетям;
3. Протестировать перенесённый функционал, выявить проблемные места.
3.1. Протестировать кроссбраузерность;
3.2. Протестировать адаптивность через GooglePageSpeedInsights;
3.3. Протестировать валидность CSS и HTML.
4. После миграции, должна появится возможность редактировать страницы сайта через админку, а именно:
4.1. Создавать-удалять пользователей;
4.2. Добавлять-удалять страницы;
4.3. Изменять дизайн;
4.4. Добавлять-удалять различные плагины.
5. Составить список того, что получилось реализовать, а что - нет;
5.1. По тому, что реализовать не удалось - предложить решения;
5.2. Согласовать предложенные решения со мной;
5.3. Привести решения в исполнение.
6. Окончательно протестировать готовый сайт, передать на приёмку мне.
Порядок выполнения проекта
1. Согласование ТЗ, обсуждение спорных моментов;
2. Создание сметы и детальное планирование;
3. Согласование затрат, сроков, гарантий и порядке отчётности
4. Согласование договора, подписание, предоплата.
Бюджет и сроки
1. Бюджет - 10000 рублей
2. Сроки - 2 недели чистого времени работы исполнителя.
3. Оплата через безопасную сделку.
Рекомендации
1. http://download.cdn.yandex.net/support/ru/webmaster/files/recommendations.pdf
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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