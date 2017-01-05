Миграция сайта с Adobe Muse на Wordpress

Введение

О компании

Наша компания организует Джип - туры и корпоративы на джипах в Подмосковье.Нашли клиенты - физические и юридические лица, которые хотят весело провести время и получить положительные эмоции.

О сайте

Наш сайт нужен для представления компании, повышения её рейтинга и привлечения клиентов.

Ссылка - http://4x4trip.ru

Цели и задачи

Цель сайта состоит в привлечении максимального числа клиентов.

Техническое задание

Имеется сайт, созданный в AdobeMuse, необходимо перенести / создать аналогичный на Wordpress.

Критическое требование: при выполнении проекта соблюдать принципы кроссбраузерности, адаптивности и писать чистый, валидный код.

1. Сверстать шаблон для Wordpress с соответствующим дизайном, как на родительском сайте.

При обнаружении ошибок, косяков на родительском сайте - согласовывать и исправлять, старые баги не переносить.

1.1. Создать кроссбраузерный адаптивный дизайн, корректно отображающийся на всех устройствах. Горизонтальная прокрутка не должна быть ни в одной из версий сайта, ни в одном браузере. Использовать современные технологии - HTML5, CSS3.

1.2. Шаблон должен быть настраиваемым — то есть должна быть возможность выбрать свой логотип, свой фон/цвет фона, свой цвет меню, свой цвет фона шапки;

1.3. Код должен быть структурирован — теги грамотно вложены один в другой и за счет отступов должна прослеживаться структура;

1.4. Сделать плавную прокрутку.

2. Перенести имеющиеся данные с родительского сайта в Wordpress, а именно:

2.1.1. Тексты;

2.1.2. Картинки;

2.1.3. Меню;

2.2. Формы обратной связи и отзывы;

2.3. Фотогалереи;

2.4. Видео;

2.5. Оплата на сайте;

2.6. Привязки к соц. сетям;

3. Протестировать перенесённый функционал, выявить проблемные места.

3.1. Протестировать кроссбраузерность;

3.2. Протестировать адаптивность через GooglePageSpeedInsights;

3.3. Протестировать валидность CSS и HTML.

4. После миграции, должна появится возможность редактировать страницы сайта через админку, а именно:

4.1. Создавать-удалять пользователей;

4.2. Добавлять-удалять страницы;

4.3. Изменять дизайн;

4.4. Добавлять-удалять различные плагины.

5. Составить список того, что получилось реализовать, а что - нет;

5.1. По тому, что реализовать не удалось - предложить решения;

5.2. Согласовать предложенные решения со мной;

5.3. Привести решения в исполнение.

6. Окончательно протестировать готовый сайт, передать на приёмку мне.

Порядок выполнения проекта

1. Согласование ТЗ, обсуждение спорных моментов;

2. Создание сметы и детальное планирование;

3. Согласование затрат, сроков, гарантий и порядке отчётности

4. Согласование договора, подписание, предоплата.

Бюджет и сроки

1. Бюджет - 10000 рублей

2. Сроки - 2 недели чистого времени работы исполнителя.

3. Оплата через безопасную сделку.

Рекомендации

1. http://download.cdn.yandex.net/support/ru/webmaster/files/recommendations.pdf