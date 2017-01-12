Натянуть сайт на CMS WP или ModX

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен14 заявок225 просмотров

Есть верстка, доступна по адресу: http://fltrening.ru

Нужно натянуть на CMS, желательно WP или MODx

Задача срочная.

MODXWordPress
8 лет назад
platinumseo
Потолицын 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

gtxtymt
Артем 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$180
5 дней
все отлично и в сжатые сроки, качество на нужно уровне.
Быстрые ответы на уточняющие вопросы, с оплатой не затягивает. Все супер :)

Заявки фрилансеров

gtxtymt
Артем 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад