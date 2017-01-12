Есть сайт, сделан на CMS Joomla 3.6.5. Нужно сделать его адаптив под просмотр на мобильных. Адрес сайта дам в личку тем, кто пришлет заявку в проект.
Натянуть сайт на CMS WP или ModX
Есть верстка, доступна по адресу: http://fltrening.ru
Нужно натянуть на CMS, желательно WP или MODx
Задача срочная.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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