Вывод Страниц вместо Записей в меню WP

Есть покупной шаблон http://demo.aggressivemotions.com/sanfrancisco/modern/

В правом углу пункт "Trending", при наведении на который появляются записи. Надо переопределить, чтобы показывались определенные Страницы по ID.

В настройках шаблона есть пункт Excluded ID. Надо сделать аналогичным образом, добавить инпут в который я бы вводил айдишники, минимум 2 и максимум 4 исходя из Post Layout.

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