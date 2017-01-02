Вывод Страниц вместо Записей в меню WP

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Завершен3 заявки135 просмотров

Есть покупной шаблон http://demo.aggressivemotions.com/sanfrancisco/modern/

В правом углу пункт "Trending", при наведении на который появляются записи. Надо переопределить, чтобы показывались определенные Страницы по ID.

В настройках шаблона есть пункт Excluded ID. Надо сделать аналогичным образом, добавить инпут в который я бы вводил айдишники, минимум 2 и максимум 4 исходя из Post Layout. 

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WordPress
8 лет назад
roman4627
Роман 
34 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

gtxtymt
Артем 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$10
1 день
Артем выполнил задание на отлично, сразу и без каких либо доработок. Могу рекомендовать
Все отлично, рекомендую заказчика.

Заявки фрилансеров

gtxtymt
Артем 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад