Для тех кто разбирается в php фреймворке codeigniter, есть движок портала по поиску вакансий, написанный на codeigniter + bootstrap. Проблема в следующем: CMS согласно инструкции (заливка дампа базы с демо-контентом, правка файлов config.php, database.php, htaccess) успешно устанавливается, но все ограничивается выводом главной страницы. При попытке перейти по навигационным ссылкам, войти в административную панель и так далее выдает 500 ошибку, мол превышен лимит из 10 переадресаций и невозможно реализовать запрос.