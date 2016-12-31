Нужен постоянный специалист с расчетом на долгосрочную работу, но проверяем взаимодействие на следующих работах. Наш сайт o-pencil.ru Техническое задание 1. Если положить товар в корзину, то над кнопкой "В корзине" ...
Доработка
Для тех кто разбирается в php фреймворке codeigniter, есть движок портала по поиску вакансий, написанный на codeigniter + bootstrap. Проблема в следующем: CMS согласно инструкции (заливка дампа базы с демо-контентом, правка файлов config.php, database.php, htaccess) успешно устанавливается, но все ограничивается выводом главной страницы. При попытке перейти по навигационным ссылкам, войти в административную панель и так далее выдает 500 ошибку, мол превышен лимит из 10 переадресаций и невозможно реализовать запрос.
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