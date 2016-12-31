Доработка

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Для  тех кто разбирается в php фреймворке codeigniter,  есть движок портала по поиску вакансий, написанный на codeigniter + bootstrap. Проблема в следующем: CMS  согласно инструкции (заливка дампа базы с демо-контентом, правка файлов config.php, database.php, htaccess) успешно устанавливается, но все ограничивается выводом главной страницы. При попытке перейти по навигационным ссылкам, войти в административную панель и так далее выдает 500 ошибку, мол превышен лимит из 10 переадресаций и невозможно реализовать запрос.

BootstrapCodeIgniterPHP
8 лет назад
maxxss
Максим 
47 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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