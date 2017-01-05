Написать небольшую программку под Windows

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки161 просмотр

Нужно написать программку с такими функциями как тут (можно скопировать)

https://www.searchengines.ru/urls-not-indexed-google.html

Нужны именно эти функции не больше не меньше

8 лет назад
Suworoff
45 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

tema4200
Артем 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$25
1 день
Всё отлично, спасибо!
Спасибо за сотрудничество, Сергей!

Заявки фрилансеров

tema4200
Артем 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад