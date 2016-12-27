Правка багов на битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт9 заявок152 просмотра

Добрый день. Нужен программист для того что бы поправить баги и дописать модуль для сайта на движке Битрикс.

Ищем частника. Кто уверен в своих знаниях, откликнитесь.

8 лет назад
DDMDDM
Денис 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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