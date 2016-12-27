Онлайн магазину (работает в северной америке, всё на английском языке) необходимо переехать с creloaded (oscommerce) движка на другой. Около 2000 товаров, пару десятков статей, минимальные доработки движка под требования магазина. Требуется ...
Правка багов на битрикс
Добрый день. Нужен программист для того что бы поправить баги и дописать модуль для сайта на движке Битрикс.
Ищем частника. Кто уверен в своих знаниях, откликнитесь.
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