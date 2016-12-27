Стал жутко тормозить Сайт на OpenCart

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Закрыт5 заявок155 просмотров

В последние два дня наш сайт

http://forma.kh.ua/

 стал жутко тормозить, обращался к нашему хостеру, говорят что это проблема в постоянном запросе к не отвечающему серверу на Амазон??! (прикреплен файл)

Opencart
8 лет назад
Odissey17
67 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров