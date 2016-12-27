Есть сайт на движке joomla/ Оптимизировать страницы пагинации. поставить 301 редиректы (порядка 1000 страниц) подробную задачу пришлю на почту.
Стал жутко тормозить Сайт на OpenCart
В последние два дня наш сайт
стал жутко тормозить, обращался к нашему хостеру, говорят что это проблема в постоянном запросе к не отвечающему серверу на Амазон??! (прикреплен файл)
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