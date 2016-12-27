Реферальная система на WordPress

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Закрыт3 заявки124 просмотра

Здравствуйте друзья, есть сайт на Wordpresse, нужно сделать реферальную систему и платную регистрацию с системой SkinPay,все нужные материалы от SkinPay я предоставлю. Главное укажите цену работы и сроки.

WordPress
8 лет назад
Herosergh
Сергей 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров