Необходимо завершить перенос сайта на WP

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки133 просмотра

Необходимо завершить перенос сайта на WP.  

Есть сайт перенесенный сайт на WP, необходимо доработать функционал описанный в тз  

Цена договорная

WordPress
8 лет назад
vlad_ber
28 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров