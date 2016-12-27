разработать фильтр по дополнительным поля расширения k2 Регион и город для сайта объявлений в joomla 3,6 1. Фильтр находиться на всех страницах в верхенй строке над объявлениями (как на Авито) или на главной странице. ...
Необходимо завершить перенос сайта на WP
Необходимо завершить перенос сайта на WP.
Есть сайт перенесенный сайт на WP, необходимо доработать функционал описанный в тз
Цена договорная
Заявки фрилансеров
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