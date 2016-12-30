Сделать несложные доработки на сайте. Сайт на Wordpress.

Сайт на Wordpress. Нужно на сайте сделать доработки. Оцените пожалуйста список по стоимости и по срокам.

Список только выглядит большим, на самом деле там некоторые похожие пункты.

Сайт: sladko-gladko.ru/.

Оплата Qiwi.

Доработки сладко Гладко.

1. Выпадающие пункты меню не соответсвуют стилю сайта в О компании например. И если добавлять другие тоже выходит как то не так. А нужно стиль как у Пункте меню Услуги

2. В выпадающем меню никак не выделяются при наведении пункты меню, нужно это как то решить возможно сделать подчеркивание под выделенным пунктом.

3. Не прописаны оригинальные стили для Заголовков H1 - H6. сейчас они все одинаковые.

4. На главной странице в блоке Дорогие девушки и дамы! подтянуть вверх Текст и картинку. Что бы было ровно и отступ был как в других блоках.

5. Прописать стили для нумированных и ненумерованных списков. Сейчас получается ерунда sladko-gladko.ru/o-salone...

6. В отзывах на главной, нет отображения имени того кто подал отзыв хотя в админке есть. Нужно добавить отображение.

7. Настроить подачу отзыва. Сейчас в форме все большими буквами пишется. Пробелы между предложениями гигансткие. Сделать красиво под один стиль для всех форм а это маленькие буквы. После отправки отзыв попадает в админку, а там Имя затирается, а текст отзыва становится заголовком. Надо исправить.

8. Убрать возможность создания отзывами отдельной страницы. Сейчас они генерят индивидуальную страницу.

9. При подаче короткого отзыва на главной странице этот отзыв отображается криво.

10. При загрузке главной страницы, блок отзывы растягивается пока идет загрузка, чем больше отзывов тем больше полотно и время загрузки. Сделать что бы такого не было.

11. Уведомление об отправке отзыва не приходит на почту отправляющему.

12. В форме Напишите нам на странице Контакты окно Сообщение тянется и влево и вправо, надо сделать что бы оно тянулось только вниз, а форма по ширине оставалась одинаковой с другими окнами.

13. В напишите нам сделать шрифт размером таким же как во всех других формах на сайте.

14. На главной странице в форме Задайте нам вопрос в Подвале при отправке сообщение об удачной отправке либо не удачной не видно, оно есть но сливается с фоном подвала.

15. После удаления специалистов в блоке Наши Специалисты на Главной, нижняя часть блока не подтягивается вверх.

16. На формы поставить RECapcha с галочкой

17. Обновить 4 плагина в админке, что бы ничего на сайте не сбилось и не поехало. Также обновить Вордпрес до следующей последней версии, также что бы ничего не покосилось и не съехало. Если возможно сделать так тчо бы при обновлении вордпреса шаблон не слетал.

18. При отправке ссылки сайта через скайп, вотсап, вайбер, коряво отображается пересылаемая ссылка. Нужно исправить, что бы был логотип, картинка и Тайтл сайта, как это обычно и происходит.

19. В коде сайта в начале есть непонятные ссылки. Их нужно настроить либо удалить.