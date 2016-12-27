Перенести с одной cms на другую

Сайтhttp://идеальные-ковры.рф В раздел интерьеры http://идеальные-ковры.рф/interior/ занесено 200 интерьеров, но они не отображаются (отображается только 12). Сделать так чтобы отображались все. (лучше без страниц 1,2,3 и т.д. , а отображались при прокрутке, как тут: http://lekover.ru/catalog)На главной ...