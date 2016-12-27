Перенести с одной cms на другую

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок158 просмотров

Задача перенести интернет магазин с joomla на wordpress.

Есть каталог, фильтр, форма обратной связи, корзина, поиск, заказ обратного звонка, 3-4 инф раздела(контакты , о компании, и тд)

Ориентировочные цены, сроки?

JoomlaWordPress
8 лет назад
gwogo
Роман 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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