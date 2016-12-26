Установить и настроить плагин WordPress (уровень: normal)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок83 просмотра

Добрый день!

Необходимо установить и настроить плагин  OiP

Как плагин работает и все вопросы интеграции есть в описании к плагину но опыт для выполнения этого задания нужен. Минимум 2года знакомства с WP

Оплата договорная

СРОКИ - 1-2дня

БОНУС - ЖИРНЮЩИЙ ОТЗЫВ

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WordPress
8 лет назад
vladymir777
Володимир 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
166 отзывов(-4)

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