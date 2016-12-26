CMS по выводу товаров с базы данных

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка154 просмотра

сделать самописную CMS по выводу товаров с базы данных на фронт  

корзину и карточку товара.  

ТЗ и переписка с предыдущим неудавшимся фрилансером во вложении

8 лет назад
LiderJob
Иван 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров