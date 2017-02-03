Drupal 7: дубликат главной страницы на en + форма обратной связи

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Завершен2 заявки160 просмотров

1. В купленном шаблоне требуется продублировать блоки на главной странице для английского языка, реализованные через группу модулей context + block + view

2. Так же требуется разобраться с формой обратной связи, выдающей ошибку об отсутствии SID, реализованной через webform 7-4x

3. Так же требуется настроить таксономию для вывода через views на английском и русском языке соответствующих версий материалов, сейчас выводятся на русском языке в том числе и для английских версий терминов

Drupal
8 лет назад
OzZzzy
Павел 
42 года
17 лет в сервисе
Был
2 дня назад

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korzh
47 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$50
2 дня
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Все ок

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korzh
47 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад