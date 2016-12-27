Создание корпоративного сайта на вордпресс.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки184 просмотра

ТЗ прилагаеться

WordPress
8 лет назад
Vlodov
49 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

N_Miroshyna
52 года
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад
$400
7 дней
Профессиональный подход к работе! Все сделано в указанные сроки, быстро и со вкусом. Также хочу отметить творческий подход к решению задач. Отдельно хочу отметить настойчивость, и терпение при общении с заказчиком (это в нашем проекте было реально сложно, здесь Наталья молодец!!!) Работа очень понравилась, результат превзошел ожидания!!! Всем советую!!!
По окончанию работы над проектом могу порекомендовать Александра с положительной стороны. Четкая постановка задачи, готовность к обсуждению, умение воспринимать нестандартные идеи и своевременная оплата - отличительные черты Александра как заказчика. Желаю всяческих успехов в дальнейшей реализации его проектов. Буду рада сотрудничеству в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

N_Miroshyna
52 года
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад