Создание корпоративного сайта на вордпресс.

Профессиональный подход к работе! Все сделано в указанные сроки, быстро и со вкусом. Также хочу отметить творческий подход к решению задач. Отдельно хочу отметить настойчивость, и терпение при общении с заказчиком (это в нашем проекте было реально сложно, здесь Наталья молодец!!!) Работа очень понравилась, результат превзошел ожидания!!! Всем советую!!!