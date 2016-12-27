Перенести сайт на Wordpress с поддомена (с http на https)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок11155 просмотров

Нужен человек, который возьмется перенести новый сайт с поддомена на место старого (на основном домене).

WordPress
8 лет назад
Prykhodko_Ihor
37 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров