Разобраться почему не работает отправка сообщений с сайта?

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Завершен6 заявок172 просмотра

Добрый вечер.

Нужно разобраться и починить

Не работает отправка заказа с сайта http://evrodecor24.ru/catalog/art_shtory/fotoshtoryi_luna/

При нажатии на кнопку заказать  - выдает ошибку

Сайт на Битрикс

Стоимость? срок?

8 лет назад
fanya73
38 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

gtxtymt
Артем 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$10
1 день
Все хорошо и быстро!
Все супер, оплата без задержек. Рекомендую :)

Заявки фрилансеров

gtxtymt
Артем 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад