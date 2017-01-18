Натянуть дизайн из PSD на Wordpress и настроить.

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Завершен8 заявок204 просмотра

Здравствуйте. Есть дизайн в PSD,  необходим сайт на Wordpress, который будет выглядеть аналогично нарисованному в макете. Подразумевается такое решение, с которым на выходе получаем готовый сайт, которым можно управлять из админки.

Адаптив стандартное решение: полоса с логотипом (слева) и иконкой открывающего меню (справа), которая закрепляется вверху экрана, и на этом всё. 

Страницы сайта:  Главная, Новости, О нас, Контакты.

Макет - aragvi.ck.ua/tz_verstka.zip

Указывайте бюджет и сроки исполнения, включая дату, когда сможете начать, т.к. НГ и все дела.

WordPress
8 лет назад
requiem_ck
Михаил 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Pixelsavenue
40 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$140
7 дней
Рекомендую Дениса Всем к сотрудничеству. Компетентный исполнитель, к работе подходит с душой. Всегда на связи. Доволен сотрудничеством, будем работать с ним в будущем.
Михаил хороший заказчик. Мы отлично взаимодействовали, поэтому работать над проектом было легко.

Заявки фрилансеров

Pixelsavenue
40 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад