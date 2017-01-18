Есть сайт на движке joomla/ Оптимизировать страницы пагинации. поставить 301 редиректы (порядка 1000 страниц) подробную задачу пришлю на почту.
Натянуть дизайн из PSD на Wordpress и настроить.
Здравствуйте. Есть дизайн в PSD, необходим сайт на Wordpress, который будет выглядеть аналогично нарисованному в макете. Подразумевается такое решение, с которым на выходе получаем готовый сайт, которым можно управлять из админки.
Адаптив стандартное решение: полоса с логотипом (слева) и иконкой открывающего меню (справа), которая закрепляется вверху экрана, и на этом всё.
Страницы сайта: Главная, Новости, О нас, Контакты.
Макет - aragvi.ck.ua/tz_verstka.zip
Указывайте бюджет и сроки исполнения, включая дату, когда сможете начать, т.к. НГ и все дела.
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